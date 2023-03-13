Неудачина Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Губина Прасковья
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Неудачинъ Лазарь
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.10.1789
Сын: Неудачинъ Андрей
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.02.1792
Сын: Неудачинъ Петръ
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Неудачинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.06.1794
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.11.1796
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Иванъ