Неудачина Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Губина Прасковья

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Неудачинъ Лазарь

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1789

Сын: Неудачинъ Андрей

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1792

Сын: Неудачинъ Петръ

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Неудачинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1794

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1796

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Иванъ

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