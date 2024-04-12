Кузнецова - Воинкова (Зырянова) (Пахомова) Наталья Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова - Воинкова (Зырянова) (Пахомова) Наталья Прокопьева

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Место рождения

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Пахомов Прокопий

Мать: не указана

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Агафья Павлова

Отец ребёнка: Зырянов Павел Федоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.05.1810

Муж: Кузнецов - Воинков Лев Иванов

Рождение ребёнка
28.05.1812

Сын: Кузнецов - Воинков Игнатий Львов

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1813

Дочь: Евдокия Львова

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1815

Дочь: Евфимия Львова

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1816

Сын: Кузнецов - Воинков Стефан Львов

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1822

Сын: Кузнецов - Воинков Георгий Львов

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1823

Сын: Кузнецов - Воинков Яков Львов

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Павел Федоров

Смерть
Неизвестно
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