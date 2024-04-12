Кузнецова - Воинкова (Зырянова) (Пахомова) Наталья Прокопьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Пахомов Прокопий
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Агафья Павлова
Отец ребёнка: Зырянов Павел Федоров
Бракосочетание
31.05.1810
Рождение ребёнка
28.05.1812
Сын: Кузнецов - Воинков Игнатий Львов
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов
Рождение ребёнка
11.08.1813
Дочь: Евдокия Львова
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов
Рождение ребёнка
07.07.1815
Дочь: Евфимия Львова
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов
Рождение ребёнка
11.07.1816
Сын: Кузнецов - Воинков Стефан Львов
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов
Рождение ребёнка
27.05.1822
Сын: Кузнецов - Воинков Георгий Львов
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов
Рождение ребёнка
08.10.1823
Сын: Кузнецов - Воинков Яков Львов
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Лев Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно