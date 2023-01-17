Мамыкина Марфа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1917 ст.
Сын: Мамыкин Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Мамыкин Григорий Яковлевич
Обнорская Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно