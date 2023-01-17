Мамыкина Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина Марфа Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1917 ст.

Сын: Мамыкин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Мамыкин Григорий Яковлевич

Обнорская Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкин Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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