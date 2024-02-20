Фуното/Фонотова/ Баркэт Мария Антоновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1847
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
До 1860
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /