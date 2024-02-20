Фуното/Фонотова/ Баркэт Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуното/Фонотова/ Баркэт Мария Антоновна

Фуното/Фонотова/ Баркэт Мария Антоновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1847

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
До 1860
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close