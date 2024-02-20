Рубан Тихон Матвеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения12.08.1884
Дата смерти28.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1884
Отец: Рубан Матвей Матвеевич
Мать: Рубан София Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-19,зап-44
Крещение
12.08.1884
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Василий Захарович Угнивенко и Григория Трофимовича Шилина жена-Параскева Севастьянова
Смерть
28.06.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - корь | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-174,зап-16