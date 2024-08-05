Зыков Петр Леонидович 20.01.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыков Петр Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Денис Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Подивилова) Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
22.09.2008

Дочь: Зыкова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Зыкова (Подивилова) Оксана Владимировна

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