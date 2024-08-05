Зыков Петр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Денис Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.2008
Дочь: Зыкова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Зыкова (Подивилова) Оксана Владимировна