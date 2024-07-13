Абасева (Ерокина) Елена (от 2 брака) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абасева (Ерокина) Елена (от 2 брака) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1983

Отец: Ерокин Николай Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абасев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.2004

Дочь: Абасева Ольга

Отец ребёнка: Абасев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
26.03.2007

Дочь: Абасева Анастасия

Отец ребёнка: Абасев Александр Васильевич

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