Абасева (Ерокина) Елена (от 2 брака) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1983
Отец: Ерокин Николай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.2004
Дочь: Абасева Ольга
Отец ребёнка: Абасев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.2007
Дочь: Абасева Анастасия
Отец ребёнка: Абасев Александр Васильевич