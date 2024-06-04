Чокуров Алексей Иларионов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1897
Рождение ребёнка
08.09.1898
Дочь: (Чокурова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Чокурова (Камынина) Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1902
Дочь: (Чекурова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Чокурова (Камынина) Клавдия Федоровна
Смерть
После 1902