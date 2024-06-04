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Чокуров Алексей Иларионов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Чекуров Ларион Иванов

Мать: Чекурова (Саландина) Татьяна Кузьмина

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.10.1897

Жена: Чокурова (Камынина) Клавдия Федоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1898

Дочь: (Чокурова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Чокурова (Камынина) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
14.03.1902

Дочь: (Чекурова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Чокурова (Камынина) Клавдия Федоровна

Смерть
После 1902

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