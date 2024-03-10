Чикичева Пыхалова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикичева Пыхалова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Чикичева Агния Николаевна

Отец ребёнка: Чикичев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Чикичев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Чикичев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Чикичева Кислова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Чикичев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Чикичев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Чикичев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Чикичев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Чикичев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Чикичева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Чикичев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Чикичева Кочетыгова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Чикичев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Чикичев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Чикичев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Чикичева Ананьина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Чикичев Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикичев Николай Дмитриевич

Смерть
1953
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