Калитова (Лихачева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калитов Иван
Рождение ребёнка
06.01.2007
Рождение ребёнка
15.08.2011
Рождение ребёнка
15.08.2011