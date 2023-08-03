Калитова (Лихачева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калитова (Лихачева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калитов Иван

Рождение ребёнка
06.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калитов Иван

Рождение ребёнка
15.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калитов Иван

Рождение ребёнка
15.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калитов Иван

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