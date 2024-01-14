Инюшкин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1970
Рождение ребёнка
13.09.1991
Дочь: Яковлева Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
02.10.1995
Сын: Инюшкин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Инюшкина Наталья Гурьевна
Рождение ребёнка
30.10.2002
Мать ребёнка: Инюшкина Наталья Гурьевна
Рождение ребёнка
30.10.2002
Дочь: Инюшкина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Инюшкина Наталья Гурьевна