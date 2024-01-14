Инюшкин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнюшкин Алексей Петрович

Инюшкин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1970

Отец: Инюшкин Петр Васильевич

Мать: Инюшкина Кузнецова Вера Константиновна

Рождение ребёнка
13.09.1991

Дочь: Яковлева Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1995

Сын: Инюшкин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Инюшкина Наталья Гурьевна

Рождение ребёнка
30.10.2002

Сын: Инюшкин Денис Алексеевич

Мать ребёнка: Инюшкина Наталья Гурьевна

Рождение ребёнка
30.10.2002

Дочь: Инюшкина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Инюшкина Наталья Гурьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close