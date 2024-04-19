Добровольская (Белолипцева) Екатерина Антоновна
Место рождения
Дата рождения17.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1990
Рождение ребёнка
28.04.2018
Сын: Добровольский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Добровольский Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.04.2020
Дочь: Добровольская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Добровольский Николай Александрович
Рождение ребёнка
31.10.2021
Сын: Добровольский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Добровольский Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.04.2024
Сын: Добровольский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Добровольский Николай Александрович
Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно