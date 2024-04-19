Добровольская (Белолипцева) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская (Белолипцева) Екатерина Антоновна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

17.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1990

Отец: Белолипцев Антон Юрьевич

Мать: Белолипцева Елена Валерьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
28.04.2018

Сын: Добровольский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Добровольский Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.2020

Дочь: Добровольская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Добровольский Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.10.2021

Сын: Добровольский Петр Николаевич

Отец ребёнка: Добровольский Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.04.2024

Сын: Добровольский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Добровольский Николай Александрович

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Николай Александрович

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