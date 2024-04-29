Freytag Von Loringhoven Wilhelm Gustav 08.04.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Freytag Von Loringhoven Wilhelm Gustav

Место рождения

Owerlack, Helmet, VILJANDI, ESTONIA

Дата рождения

08.04.1812

Дата смерти

21.11.1864

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MM
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1812

Отец: Von Freytag-Loringhoven Reinhold Otto

Мать: Von Freytag-Loringhoven (Von Helmersen) Charlotte Barbara

Owerlack, Helmet, VILJANDI, ESTONIA
Крещение
15.05.1812
Livländisches Gouvernement, Russisches Kaiserreich
Крещение
15.05.1812
Helme, Valgamaa, Estland
Смерть
21.11.1864

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