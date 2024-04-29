Freytag Von Loringhoven Wilhelm Gustav
Место рожденияOwerlack, Helmet, VILJANDI, ESTONIA
Дата рождения08.04.1812
Дата смерти21.11.1864
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1812
Отец: Von Freytag-Loringhoven Reinhold Otto
Мать: Von Freytag-Loringhoven (Von Helmersen) Charlotte Barbara
Owerlack, Helmet, VILJANDI, ESTONIA
Крещение
15.05.1812
Livländisches Gouvernement, Russisches Kaiserreich
Крещение
15.05.1812
Helme, Valgamaa, Estland
Смерть
21.11.1864