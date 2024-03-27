Севостьянова (Кантеева) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Кантеева) Анна Сергеевна

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кантеев Сергей Петров

Мать: Кантеева Анастасия Иванова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севостьянов Николай Иванович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севостьянов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севостьянов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севостьянов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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