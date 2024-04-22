Родюшина (Федькушева) Маремьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родюшина (Федькушева) Маремьяна Ивановна

Место рождения

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Родюшина Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Родюшина Мелания Ефимовна

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Родюшин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Родюшин Игнатий Ефимович

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.

Сын: Родюшин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Родюшин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Родюшин Макарий Ефимович

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Родюшин Никита Ефимович

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ловцова Ксенья Ефимовна

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Родюшина Ефимия Ефимовна

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Родюшина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Родюшина Пелагия Ефимовна

Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родюшин Ефим Аверкиевич

Смерть
1830
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