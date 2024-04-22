Родюшина (Федькушева) Маремьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Родюшина Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Родюшина Мелания Ефимовна
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Родюшин Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ловцова Ксенья Ефимовна
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Родюшина Ефимия Ефимовна
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Родюшина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Родюшина Пелагия Ефимовна
Отец ребёнка: Родюшин Ефим Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830