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Спесивцева Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Спесивцев Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Спесивцев Фёдор Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1801

Муж: Спесивцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Спесивцева Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Спесивцев Фёдор Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Спесивцева Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Спесивцев Фёдор Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Спесивцев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Спесивцев Фёдор Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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