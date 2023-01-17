Спесивцева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Спесивцев Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Спесивцев Фёдор Степанович
Бракосочетание
До 1801
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Спесивцева Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Спесивцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Спесивцева Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Спесивцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Спесивцев Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Спесивцев Фёдор Степанович
Смерть
Неизвестно