Ханхабаев Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханхабаев Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханхабаева Дарья Романовна

Мать ребёнка: Ханхабаева (Бодрова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханхабаев Леонид Романович

Мать ребёнка: Ханхабаева (Бодрова) Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханхабаева (Бодрова) Наталья Сергеевна

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