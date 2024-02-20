Волошина (Савченко) Анна Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Савченко) Анна Феофановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

24.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1898

Отец: Савченко Феофан Иванович

Мать: Савченко Агафия Захаровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
20.01.1918

Муж: Волошин Матвей Семенович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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