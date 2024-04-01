Еликов Алексей Казак Редута Болотного Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Бракосочетание
02.02.1775
Жена: Еликова Ирина Андреева
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.10.1776
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
30.01.1781
Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Рекина Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева
Смерть
1787