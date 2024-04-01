Еликов Алексей Казак Редута Болотного Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еликов Алексей Казак Редута Болотного Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Еликов Никита Отст. Д. Кривооозерной Ефимов

Мать: Еликова Авдотья Никитина

Бракосочетание
02.02.1775

Жена: Еликова Ирина Андреева

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.10.1776

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
30.01.1781

Сын: Еликов Семен Алексеев

Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Рекина Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Еликова Ирина Андреева

Смерть
1787
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