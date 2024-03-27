Дементьева (Дубровина) Флора Степанова / Ирина Флорова (Мк О Браке, О Рожд Клавдии)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1910
Дочь: (Дементьева) Клавдия Павлова
Отец ребёнка: Дементьев Павел Ильич
Смерть
Неизвестно