Дементьева (Дубровина) Флора Степанова / Ирина Флорова (Мк О Браке, О Рожд Клавдии) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДементьева (Дубровина) Флора Степанова / Ирина Флорова (Мк О Браке, О Рожд Клавдии)

Дементьева (Дубровина) Флора Степанова / Ирина Флорова (Мк О Браке, О Рожд Клавдии)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Павел Ильич

Рождение ребёнка
30.10.1910

Дочь: (Дементьева) Клавдия Павлова

Отец ребёнка: Дементьев Павел Ильич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.