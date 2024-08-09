Агафия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Павел Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Василий Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Василий Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ульяна Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Василий Петров
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно