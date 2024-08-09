Агафия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигней Василий Петров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Павел Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Василий Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Василий Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ульяна Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Василий Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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