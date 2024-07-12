Бикташева Мохетдинова Мухетдинова Мухтарама Мохтэрэмэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикташева Мохетдинова Мухетдинова Мухтарама Мохтэрэмэ

Место рождения

Верхний Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

С 1918 по 17.08.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1918 по 17.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Харис Гильфанович

Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

Село Покровка Соль- Илецкий район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Вахит Гильфанович

Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

с Покровка живет в с Казанка Соль-Илец р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Вагиз Гильфанович

Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

Верхний Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Хамит Гильфанович

Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

с Покровка
Рождение ребёнка
1951

Сын: Бикташев Мохетдинов Мухатдинов Тахир Миннетахир Гильфанович

Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

Верхний Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1953

Сын: Мохетдинов Дамир Гильфанович

Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

Верхний Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1955

Дочь: Бикташев Дания Гильфанович

Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

Рождение ребёнка
17.09.1958

Дочь: Бикташева Сания Гильфановна

Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

Верхний Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
в с Казанке Оренбургской области

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