Бикташева Мохетдинова Мухетдинова Мухтарама Мохтэрэмэ
Место рождения
Дата рожденияС 1918 по 17.08.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
С 1918 по 17.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикташев Харис Гильфанович
Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
Село Покровка Соль- Илецкий район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикташев Вахит Гильфанович
Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
с Покровка живет в с Казанка Соль-Илец р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикташев Вагиз Гильфанович
Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикташев Хамит Гильфанович
Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
с Покровка
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бикташев Мохетдинов Мухатдинов Тахир Миннетахир Гильфанович
Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мохетдинов Дамир Гильфанович
Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
Рождение ребёнка
01.07.1955
Дочь: Бикташев Дания Гильфанович
Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
Рождение ребёнка
17.09.1958
Дочь: Бикташева Сания Гильфановна
Отец ребёнка: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
Смерть
Неизвестно
в с Казанке Оренбургской области