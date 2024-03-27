Почеревина Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Почеревин Василий Иванович
Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Почеревина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Почеревин Александр Иванов
Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович