Почеревина Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почеревина Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Почеревин Василий Иванович

Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Почеревин Павел Иванович

Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Почеревин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Почеревин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Почеревина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Почеревин Петр Иванович

Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Почеревин Александр Иванов

Отец ребёнка: Почеревин Иван Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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