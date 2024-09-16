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Плесовских Антон Кондратьевич

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Плесовских Кондратий Давыдович

Мать: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
До 1754

Жена: Плесовских (Погодина) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Плесовских Ермолай Антонович

Мать ребёнка: Плесовских (Погодина) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Плесовских) Федосья Антоновна

Мать ребёнка: Плесовских (Погодина) Марфа Васильевна

Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Кондратей Плесовских 60 выехали в деревню Новой Заимки Черторойской дети написанные по реви... Показать все
Упоминание
1763
Русаково, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Кондратей Давыдов Плесовских, вдов 60 79 дети написанные по ревизии: Василей 21 40 жена Дар... Показать все
Смерть
Неизвестно

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