Плесовских Антон Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Плесовских Кондратий Давыдович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
До 1754
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Плесовских Ермолай Антонович
Мать ребёнка: Плесовских (Погодина) Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Плесовских) Федосья Антоновна
Мать ребёнка: Плесовских (Погодина) Марфа Васильевна
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Кондратей Плесовских 60 выехали в деревню Новой Заимки Черторойской дети написанные по реви... Показать все
Упоминание
1763
Русаково, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Кондратей Давыдов Плесовских, вдов 60 79 дети написанные по ревизии: Василей 21 40 жена Дар... Показать все
Смерть
Неизвестно