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Угнивенко Лука Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Угнивенко Степан Андреевич

Мать: Угнивенко Васса

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1837

Сын: Угнивенко Владимир Лукич

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1837
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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