Угнивенко Лука Степанович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1810
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Угнивенко Степан Андреевич
Мать: Угнивенко Васса
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1837
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука