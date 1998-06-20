Серегин Андрей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегин Андрей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1998

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1998

Отец: Серегин Роман Николаевич

Мать: Серегина Елена

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