Налейкин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налейкин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1897 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: Еремина (Киселева) Феодора Александровна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1951

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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