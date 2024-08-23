Налейкин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1951
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно