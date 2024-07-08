Шкоркина Евдокия Иванова 03.02.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкоркина Евдокия Иванова

Место рождения

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

03.02.1863 ст.

Дата смерти

03.11.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1863 ст.

Отец: Шкоркин (Скоркин) Иван Ерофеев

Мать: Шкоркина (Субботина) Мария Семенова

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9ZW1?i=608&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
03.11.1867 ст.
Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-9ZWN?i=792&cc=4450389&cat=704592 запись о смерти от поноса

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