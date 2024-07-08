Шкоркина Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения03.02.1863 ст.
Дата смерти03.11.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9ZW1?i=608&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
03.11.1867 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-9ZWN?i=792&cc=4450389&cat=704592 запись о смерти от поноса