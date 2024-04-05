Жегульская (Жажуляткина) Настасья Ксенофонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульская (Жажуляткина) Настасья Ксенофонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жегульский Федот Варфоламеев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Жегульская Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Жегульский Василий Федотов

Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Жегульская Марфа Федотова

Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Жегульская Екатерина Федотова

Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Жегульская Елена Федотова

Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Жегульский Стефан Федотов

Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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