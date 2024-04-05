Жегульская (Жажуляткина) Настасья Ксенофонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Жегульская Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Жегульский Василий Федотов
Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Жегульская Марфа Федотова
Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Жегульская Екатерина Федотова
Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Жегульская Елена Федотова
Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Жегульский Стефан Федотов
Отец ребёнка: Жегульский Федот Варфоламеев
Смерть
Неизвестно