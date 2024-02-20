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Марченко Тимофей Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1768

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Марченко Петр Маркович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Сын: Марченко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1826
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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