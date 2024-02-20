Марченко Тимофей Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1768
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Марченко Петр Маркович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Марченко Домникия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Марченко Домникия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Марченко Домникия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1826
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука