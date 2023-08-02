Белиловец ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белиловец ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина Акулина

Мать ребёнка: Белиловец Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белиловец Филипп

Мать ребёнка: Белиловец Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белиловец Иван

Мать ребёнка: Белиловец Марфа Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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