Белиловец ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина Акулина
Мать ребёнка: Белиловец Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белиловец Филипп
Мать ребёнка: Белиловец Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белиловец Иван
Мать ребёнка: Белиловец Марфа Емельяновна
Смерть
Неизвестно