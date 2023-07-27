Икрина (Икрина) Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Анна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Татьяна Козмина

Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов

Рождение ребёнка
21.04.1845

Сын: Икрин Георгий Козмин

Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1848

Сын: Икрин Илья Козмин

Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1850

Дочь: Афанасия Козмина

Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1851

Сын: Икрин Феоктисий Козмин

Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1852

Сын: Икрин Михаил Козмин

Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Козма (Кузьма) Павлов

Смерть
Неизвестно
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