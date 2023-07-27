Икрина (Икрина) Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Татьяна Козмина
Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов
Рождение ребёнка
21.04.1845
Сын: Икрин Георгий Козмин
Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов
Рождение ребёнка
18.07.1848
Сын: Икрин Илья Козмин
Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов
Рождение ребёнка
26.01.1850
Дочь: Афанасия Козмина
Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов
Рождение ребёнка
02.09.1851
Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов
Рождение ребёнка
21.11.1852
Сын: Икрин Михаил Козмин
Отец ребёнка: Икрин Козма (Кузьма) Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно