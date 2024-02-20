Савченко Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко Николай Максимович

Савченко Николай Максимович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

08.05.1894

Дата смерти

27.07.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1894

Отец: Савченко Максим Яковлевич

Мать: Савченко Соломонида Семеновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
27.07.1894
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close