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Агеева Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1886

Дата смерти

05.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.02.1919

Сын: Агеев Василий Федорович

Отец ребёнка: Агеев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.07.1922

Сын: Агеев Иван Федорович

Отец ребёнка: Агеев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.02.1931

Дочь: Мальцева (Агеева) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Агеев Федор Афанасьевич

Смерть
05.08.1986

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