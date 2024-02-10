Агеева Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1886
Дата смерти05.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1919
Отец ребёнка: Агеев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.07.1922
Сын: Агеев Иван Федорович
Отец ребёнка: Агеев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.02.1931
Дочь: Мальцева (Агеева) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Агеев Федор Афанасьевич
Смерть
05.08.1986