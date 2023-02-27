Смирнов Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Владимир

Смирнов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.02.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Скородумова) Венера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Скородумова) Венера Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Клочковская д.226, кв.17
Смерть
27.02.2023
Иваново

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