Смирнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.02.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Скородумова) Венера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Клочковская д.226, кв.17
Смерть
27.02.2023
Иваново