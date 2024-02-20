(Черкас) Пелагея Георгиевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1887
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1887г.,лист-54,зап.-18
Смерть
Неизвестно