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(Черкас) Пелагея Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1887

Отец: Черкас Георгий Дмитриевич

Мать: Черкас Варвара Саввична / Ставрильева /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1887г.,лист-54,зап.-18
Смерть
Неизвестно
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