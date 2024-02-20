Макарова (Андросов / Андрусов /) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Андросов / Андрусов /) Татьяна Васильевна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Андросов / Андрусов / Василий Андреевич

Мать: Андросова / Андрусова / Татьяна Антоновна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
17.10.1899

Муж: Макаров Семен Федорович

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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