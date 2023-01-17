Мартынов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1980

Сын: Мартынов Павел Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.02.1982

Сын: Мартынов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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