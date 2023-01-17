Мартынов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1980
Сын: Мартынов Павел Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1982
Сын: Мартынов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности