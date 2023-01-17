Плешакова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешакова Ирина Ивановна

Плешакова Ирина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Плешаков Дмитрий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Плешаков Андриан Дмитриевич

Отец ребёнка: Плешаков Дмитрий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плешаков Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Плешаков Дмитрий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Дмитрий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close