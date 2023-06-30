Долгова Екатерина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1852
Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
03.07.1853
Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
15.07.1856
Дочь: Долгова Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
16.06.1858
Дочь: Долгова Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
08.02.1860
Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1861
Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
16.05.1863
Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
01.05.1867
Дочь: Долгова Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно