Долгова Екатерина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгова Екатерина Илларионовна

Долгова Екатерина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1852

Сын: Долгов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1853

Сын: Долгов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1856

Дочь: Долгова Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1858

Дочь: Долгова Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1860

Сын: Долгов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1861

Сын: Долгов Семен Ефимович

Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1863

Сын: Долгов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1867

Дочь: Долгова Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Долгов Ефим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Ефим Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close