Ангелис Петр Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Ангелис Харлампий Васильевич
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.10.1898
Жена: Ангелис Сарра Евфимовна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно