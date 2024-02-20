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Ангелис Петр Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Ангелис Харлампий Васильевич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.10.1898

Жена: Ангелис Сарра Евфимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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