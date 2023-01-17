Головина (Жохова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.
Дочь: Головина Мария Павловна
Отец ребёнка: Головин Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.
Отец ребёнка: Головин Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Антонина Павловна
Отец ребёнка: Головин Павел Евдокимович
Смерть
Неизвестно