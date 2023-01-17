Головина (Жохова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Жохова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Красное, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Муж: Головин Павел Евдокимович

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.

Дочь: Головина Мария Павловна

Отец ребёнка: Головин Павел Евдокимович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.

Сын: Головин Иван Павлович

Отец ребёнка: Головин Павел Евдокимович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Антонина Павловна

Отец ребёнка: Головин Павел Евдокимович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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