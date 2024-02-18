Педяш Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Педяш Алексей Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Педяш Дина Юрьевна
Мать ребёнка: Лысенко Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Галина Федоровна
Рождение ребёнка
28.10.1981
Дочь: Педяш Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Лысенко Галина Федоровна
Смерть
2013