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Педяш Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Педяш Алексей Саввич

Мать: Педяш Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Педяш Дина Юрьевна

Мать ребёнка: Лысенко Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Галина Федоровна

Рождение ребёнка
28.10.1981

Дочь: Педяш Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Лысенко Галина Федоровна

Смерть
2013

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