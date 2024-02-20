Волкова (Лукьяненко) Евдокия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Лукьяненко) Евдокия Моисеевна

Волкова (Лукьяненко) Евдокия Моисеевна

Место рождения

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Лукьяненко Моисей Романович

Мать: Лукьяненко Ирина Косьмина

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Бракосочетание
22.05.1894

Муж: Волков Владимир Сысоевич

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close