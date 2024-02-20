Волкова (Лукьяненко) Евдокия Моисеевна
Место рожденияРоссия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Бракосочетание
22.05.1894
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Смерть
Неизвестно