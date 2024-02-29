Пономарева Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Максим Логвинович

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Пономарева) Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Пономарев Максим Логвинович

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Пономарева) Праскопья? Максимовна

Отец ребёнка: Пономарев Максим Логвинович

Смерть
Неизвестно

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