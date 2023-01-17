Серов Евгений Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Евгений Антонович

Серов Евгений Антонович

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

01.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Серов Антон Мартынович

Мать: Бахматков Дарья (Евгения) Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close