Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Серов Евгений Антонович
Серов Евгений Антонович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
01.01.1950
Пол
Мужской
Отец
Серов Антон Мартынович
1913 г.р.
Мать
Бахматков Дарья (Евгения) Григорьевна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец:
Серов Антон Мартынович
Мать:
Бахматков Дарья (Евгения) Григорьевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия