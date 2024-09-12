Плетнев Лаврентий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Кирилл Лаврентьевич
Мать ребёнка: Плетнева Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1852 ст.
Дочь: (Плетнева) Анастасия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Плетнева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Плетнева) Елизавета Лаврентьевна
Мать ребёнка: Плетнева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Плетнев Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Плетнева Федосья Ивановна
Смерть
Неизвестно