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Плетнев Лаврентий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Плетнев Георгий Филиппович

Мать: Плетнева (Брызгалова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Кирилл Лаврентьевич

Мать ребёнка: Плетнева Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1852 ст.

Дочь: (Плетнева) Анастасия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Плетнева Федосья Ивановна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Плетнева) Елизавета Лаврентьевна

Мать ребёнка: Плетнева Федосья Ивановна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Плетнев Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Плетнева Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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