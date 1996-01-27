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Козин Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1941

Дата смерти

27.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1941

Отец: Козин Анатолий Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1976

Сын: Козин Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Козина Мария Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
27.01.1996
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