Козин Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1941
Дата смерти27.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1941
Отец: Козин Анатолий Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1976
Сын: Козин Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Козина Мария Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козина Мария Михайловна
Смерть
27.01.1996