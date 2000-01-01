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(Куроедова) Мария Сергеевна
(Куроедова) Мария Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.03.1901
Пол
Женский
Отец
Куроедов Сергей Петрович
1858 г.р.
Мать
Куроедова Евгения Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1901
Отец:
Куроедов Сергей Петрович
Мать:
Куроедова Евгения Дмитриевна
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