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Берг Андрей
Берг Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1869
Пол
Мужской
Отец
Берг Андрей Андреевич
Мать
Берг (Филипович) Александра Егоровна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Берг Андрей Андреевич
Мать:
Берг Александра Егоровна
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